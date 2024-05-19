Военкор назвал возможные последствия наступления ВС РФ на Харьков

Наступление на город Харьков позволит российским войскам начать продвижение и на других участках фронта. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, после обострения ситуации в Харьковской области украинские солдаты столкнулись с проблемами и на других направлениях боевых действий. В том числе речь идет о районах, из которых Киеву приходится перебрасывать бригады к городу Харькову.

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Как рассказал Коц, это касается подразделений у городов Херсон и Запорожье. Более того, на Харьковское направление отправляют военных из донецкого населенного пункта Часова Яра.

"Переброска сил и средств, которые производит Украина, позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее", — сказал корреспондент.

Он добавил, что при таком развитии событий операция в Харьковской области будет играть роль "некоего громоотвода". Активизация боевых действий на данном участке фронта предоставит Вооруженным силам РФ возможность "рвать" украинские войска на иных направлениях, резюмировал Коц.

Утром 18 мая в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В результате особый режим на территории региона длился рекордные 18 часов и одну минуту.