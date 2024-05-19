Лидер британской политической партии "Наследие" Дэвид Куртен заявил, что продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации разозлило западную прессу и представителей политических кругов. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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"Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости", — написал Куртен.

Он также указал на факт того, что "Россия сейчас быстро продвигается на территории Восточной Украины".

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До этого британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы. Он напомнил слова Кэмерона о том, что "он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории".