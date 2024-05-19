Над Черным морем заметили американский беспилотник

Американский разведывательный БПЛА беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk заметили над Черным морем. Об этом написал Telegram-канал Shot.

В публикации предполагается, что именно американский Global Hawk наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.

Global Hawk вылетел накануне около 22:00 по московскому времени с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. В течение нескольких часов он летает над нейтральным воздушным пространством.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались атаковать Кубань. Не менее десяти дронов стремились нанести удары по гражданским объектам на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.