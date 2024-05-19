Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

Артиллеристы группировки войск «Центр» применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения спецоперации России на Украине и забросили листовки с призывом к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» выполнили «залистование» военных позиций ВСУ специальными листовками, в которых содержится призыв о добровольной сдаче в плен. В ни подчеркивается, что это позволит сохранить солдатам жизнь.

«После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника», — отметили в ведомстве.

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