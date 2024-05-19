Под Киевом прогремели взрывы

Российские военные продолжают наносить удары по территории Украины. Так, стало известно о серии взрывов, что прозвучали в Киевской области.

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«Взрывы прогремели в Киевской области - туда долетели «Герани»», - написал в своем Телеграм-канале политолог Руслан Осташко.

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что сразу у девяти регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Речь идет о Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.