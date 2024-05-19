В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

Повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю не зафиксировано. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — оценил он ущерб.

В Севастополе сработала система ПВО

18 мая в Севастополе произошло массовое отключение света. Развозжаев пояснил, что ситуация обусловлена аварией на сетях «Крымэнерго» в районе Бахчисарая. Губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие и отметил, что электричество планируется снова включить в течение часа.

17 мая в Севастополе произошло частичное отключение света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).