$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

Повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю не зафиксировано. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ
© globallookpress.com
«Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — оценил он ущерб.

В Севастополе сработала система ПВО

18 мая в Севастополе произошло массовое отключение света. Развозжаев пояснил, что ситуация обусловлена аварией на сетях «Крымэнерго» в районе Бахчисарая. Губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие и отметил, что электричество планируется снова включить в течение часа.

17 мая в Севастополе произошло частичное отключение света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные новости
Михаил Развожаев
Севастополь
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости