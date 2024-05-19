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В США заявили об ударе хуситов по танкеру после остановки в России

Центральное командование США заявило об ударе движения «Ансар Аллах» по нефтяному танкеру, шедшему в Китай после остановки в России.

В США заявили об ударе хуситов по танкеру после остановки в России
© globallookpress.com
«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — говорится в заявлении.

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Атака, по данным СЕНТКОМ, произошла ночью. Члены экипажа не пострадали.

В апреле хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9.

Также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что гражданское судно получило повреждения при ракетном ударе у берегов Йемена.

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