Один из лучших летчиков ВСУ уничтожен ВКС РФ

В зоне СВО уничтожен крупный чин Военно-Воздушных сил Украины, подполковник Денис Василюк. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов.

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Василюк занимал должность начальника штаба - первого заместителя командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации. Известно, что в августе 2014 года это подразделение насчитывало 40 истребителей. В его боевой состав входили Су-27 различных модификаций.

Информацию о гибели офицера ВВСУ подтверждает и военкор Евгений Поддубный. Он уточняет, Василюк был одним из лучших летчиков Украины. Его Су-27 сбили в воздушном бою ВКС России.

Напомним, 16 мая появилось видео, как ОТРК "Искандер" уничтожил командный пункт украинской 302-й зенитно-ракетной бригады в районе Старая Водолага. По данным Минобороны РФ, в результате удара погибли 50 военнослужащих ВСУ.