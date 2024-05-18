Экс-генерал ВСУ: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского

Чиновники, которые заявляли о крепкой обороне украинских войск в Харьковской области, подставили президента страны Владимира Зеленского, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Чиновники «приезжали и пиарились» на оборонительных сооружениях ВСУ под Харьковом, но российское наступление в этом регионе показало, что «ничего мощного там нет», заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», передает «Газета.Ru».

По его словам, в результате Зеленский был «выставлен на посмешище».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.