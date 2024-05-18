В США российский модернизированный Т-72Б3М назвали лучшим танком в мире

Американский журнал The National Interest оценил российский модернизированный танк Т-72Б3М, назвав модель лучшей в мире.

По мнению обозревателей, танк, который состоит на вооружении российской армии с советских времён, лучший в мире по соотношению эффективности и стоимости. Причём в этом отношении Т-72Б3М можно считать и превосходящим российские же машины — Т-90М и Т-14 «Армата».

Т-72 дешевле и проще их в эксплуатации и обслуживании. При этом танк эффективен в бою. Т-72 всерьёз модернизировали, но модель всё равно дешевле, чем Т-90М и Т-14.

Кроме того, эта модель ходовая, множеств модификаций Т-72 используются по всему миру. «Российский основной боевой танк Т-72, возможно, является лучшим танком в мире. Он находится на вооружении с советских времён. Существует множество модификаций этой машины. Танк Т-72 эксплуатируется во многих странах, что делает его очень ценным товаром для русских», — подчеркнул обозреватель.