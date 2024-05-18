Выставку трофейной техники с СВО пополнит британская FV104 Samaritan

Новый экспонат пополнит коллекцию трофейного иностранного вооружения. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, в тыловой район на восстановление вывезли повреждённую эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании.

В сообщении отмечается, что всего было выпущено 100 таких машин, что делает вывезенную FV104 очень редким экспонатом.

«Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения», — отметили в пресс-службе.

В начале мая сообщалось, что на Поклонной горе в Москве открылась выставка захваченных в зоне СВО западных вооружений и техники.