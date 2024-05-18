Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о посещении позиций бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске и Купянске Харьковской области. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Кличко отметил, что передал военнослужащим снаряжение, которое было закуплено на деньги из бюджета украинской столицы.
«92-й бригаде передал 50 БПЛА, приобретенных за счет бюджета», – написал Кличко. Также, по словам политика, на Харьковское направление была передана автотехника, на которую Киев потратил 97 млн грн.
18 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские власти лишили жителей Харьковской области права самой выбирать свою судьбу. Он отметил, что будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свой вектор развития.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, таким образом нарушив движение военных составов с техникой и личным составом в Харьковской области. В результате движение поездов удалось остановить минимум на сутки, подчеркнул Лебедев.