Ситуация, разворачивающаяся вокруг второго по величине украинского города Харькова, «весьма драматична», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет портал Tagesschau.

По данным Tagesschau, об этом Бербок сказала в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге, передает РИА «Новости».

Она также призвала передать Киеву вооружения средней и большой дальности для «перекрытия российских линий снабжения», пишет портал.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.