Армия России взяла новый рубеж в Волчанске

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия вышла на правый берег реки Волчья в Волчанске (Харьковская область). Также, по данным канала, ВС РФ продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Канал отмечает, что эта река делит город на северную и южную части.

Ранее в Сети появились кадры из Волчанска, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. Судя по фото, инфраструктура города, расположенного вблизи границы на севере региона, получила значительные повреждения.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться на ряде участков фронта в Харьковской области. В частности, бойцы продвинулись в сторону Боровой, где продолжают улучшать позиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Он подчеркнул, что за несколько дней ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов. По словам Ганчева, в результате наступательных действий российских войск было занято уже более 200 квадратных километров Харьковской области. Он выразил надежду, что эта цифра будет только увеличиваться.