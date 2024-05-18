$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Армия России взяла новый рубеж в Волчанске

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия вышла на правый берег реки Волчья в Волчанске (Харьковская область). Также, по данным канала, ВС РФ продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Армия России взяла новый рубеж в Волчанске
© МО РФ

Канал отмечает, что эта река делит город на северную и южную части.

Ранее в Сети появились кадры из Волчанска, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. Судя по фото, инфраструктура города, расположенного вблизи границы на севере региона, получила значительные повреждения.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться на ряде участков фронта в Харьковской области. В частности, бойцы продвинулись в сторону Боровой, где продолжают улучшать позиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Он подчеркнул, что за несколько дней ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов. По словам Ганчева, в результате наступательных действий российских войск было занято уже более 200 квадратных километров Харьковской области. Он выразил надежду, что эта цифра будет только увеличиваться.

Военные новости
Виталий Ганчев
Минобороны России
Горячая новость