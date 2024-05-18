Житель Курской области погиб при ударе украинского дрона

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с двумя мирными жителями в Курской области, один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона.

Все произошло в населенном пункте Городище Рыльского района. Целью украинских боевиков стала машина местного коммунального предприятия, передает RT.

В результате произошедшего один сотрудник погиб, еще один человек получил осколочное ранение. В настоящий момент ему оказывают помощь медики.

Смирнов уточнил, что пострадавшего впоследствии отправят в Рыльскую центральную районную больницу. Также врио главы региона выразил соболезнования родным и близким жителя деревни, который стал жертвой атаки ВСУ.