Генерал-майор рассказал историю создания танковых «мангалов»

Защитный козырек над башней танка, получивший в зоне спецоперации название «мангал», остается самым эффективным средством защиты бронемашин от FPV-дронов и других огневых средств. Изначально никто всерьез не воспринимал эту разработку, рассказал генерал-майор, заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Шаленый.

«Эту вещь мы предложили еще в 2021-ом году в Южном военном округе. Сначала все отнеслись к ней скептически и конструкторы и "диванные" специалисты. Разработана она была в ЮВО и до сих пор показывает свою эффективность», - сказал Шаленый.

Свидетельством эффективности защитных козырьков является то, что они встречаются не только на поле боя в зоне спецоперации, отметил генерал-майор. Сейчас такими «мангалами» защищены практически все танки в зоне арабо-израильского конфликта уточнил он.