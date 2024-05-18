СМИ: проблемы ВСУ под Харьковом могут повториться на других участках фронта

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом оказалась неэффективной, подобная ситуация может повториться и на других участках фронта. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Роберт Кларк.

"Беспокойство состоит в том, что подобные проблемы могут повториться и на других участках фронта, в то время как это среднее по масштабам, но очень мощное наступление России рискует заставить ВСУ истончить и растянуть резервы <...>", - пишет он.

Украина "не может позволить себе совершать настолько элементарные тактические и оперативные ошибки" на текущем этапе, добавил Кларк.