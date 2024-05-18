В Испании заявили о наступлении критического времени для Украины

Для Киева наступают критические часы в связи с наступлением российских войск на Харьковскую область и трудностями в наборе солдат в ряды Вооруженных сил Украины, сообщает El Pais.

По данным издания, сила нынешнего вызова привела к тому, что Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию. На Украине также есть трудности с призывом военных в ряды ВСУ, что свидетельствует об ослаблении морального духа и усталости страны.

При этом Москва отточила свою оружейную промышленность, взяла под контроль частные вооруженные формирования, восстановила и расширила вербовку и создала альянс для военных поставок из Северной Кореи и Ирана, а также технологических компонентов из Китая. Именно поездка президента РФ Владимира Путина в Пекин позволила ему обратить внимание китайских властей на необходимость дипломатического решения конфликта, говорится в статье.