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В США сравнили успехи Украины и России в конфликте

Войска Вооруженных сил России (ВС РФ) за последние недели заняли больше территорий, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления. Об этом написала газета The Washington Post.

В Washington Post сравнили успехи Украины и России в конфликте
© ТАСС

Журналисты WP уточнили, что также имеют в виду территории в Харьковской области. По мнению аналитиков, наступление российских военных является существенным, что вызывает напряжение в рядах ВСУ.

«Россия заняла больше земли, чем Украина освободила в ходе контрнаступления в 2023 году», — отметили авторы статьи.

Зеленский впервые прокомментировал продвижение ВС России в Харьковской области

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

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