Группировка войск «Север» российской армии отразила десять контратак украинских штурмовиков, а также еще дальше продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Он уточнил, что удары по технике и личному составу украинских сил были нанесены в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов, передает РИА Новости.

© МО РФ

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов, — пояснил он.

Зыбинский добавил, что несколько бригад ВСУ — 42-я и 82-я и 125-я — пытались контратаковать в районе города Волчанска и села Глубокое, их действия не привели к успеху. В общей сложности, по его словам, украинская армия в данных боях потеряла примерно 190 человек убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились ряда зарубежных САУ, РЗСО «Град» и гаубицы М777 американского производства.

Ранее аналитик Роберт Кларк заявил о рисках провала ВСУ после безрезультатной обороны в Харьковской области. Эксперт считает, что Киев провал защиту региона из-за халатности и коррупции, дальнейшие боевые действия могут вскрыть аналогичную проблему на других участках фронта.