Российские войска захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan. В дальнейшем эта редкая техника сможет пополнить коллекцию иностранной трофейной техники. Об этом в субботу, 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

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Машина FV104 Samaritan считается очень редкой — в мире их существует всего порядка 100 штук. Это один из вариантов семейства боевых бронированных машин Combat Vehicle Reconnaissance (боевая машина разведки), который был принят на вооружение британских сил в 1976 году. Британскую машину удалось захватить бойцам группировки войск «Восток», ночью трофей эвакуировали с поля боя и вывезли в тыловой район для дальнейшего восстановления.

— Осмотрев данный автомобиль, мы заметили управление украинскими «товарищами», которые стали ставить деревянные заглушки, где-то тряпками затыкали дырки, веревочками перевязывали, — отметил специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным «Герман», слова которого приводит портал «Звезда».

В парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейной техники. Она продлится до начала лета. На ней представлены орудия и машины, поставленные украинской армии из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и прочих стран. Помимо прочего среди экспонатов есть танк Leopard и боевая машина пехоты Marder.

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