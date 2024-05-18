ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении

Российские войска за последние недели заняли больше территорий, чем ВСУ за время контрнаступления. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, речь также идет о территориях в Харьковской области. Продвижение российских войск аналитики называют значительным, что вызывает определенное «напряжение» в рядах украинских войск.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование оружия против целей на территории России.

Этот запрос был сделан на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении у американских властей. Украина обратилась с такой просьбой к США на фоне успехов российской армии.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Кроме того, украинский генерал Сергей Кривонос говорил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове.