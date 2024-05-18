В Минобороны назвали недостатки трофейной западной техники

Техника западного производства, которую захватили в ходе специальной военной операции (СВО), не имеет преимуществ перед российским образцами. Недостатки трофейных машин Минобороны России Сергей Шаленый в беседе с «Известиями».

«Никаких откровений у нас по изучению этой техники нет. Такое положение дел мы знали и прогнозировали изначально. Надо сказать, что вся техника, которая здесь стоит, это техника старого парка. Современных машин здесь — раз, два и обчелся. Каких-то преимуществ на том театре боевых действий, на котором они применяются, перед нашими машинами у них нет», — отметил он, говоря о технике, представленной на экспозиции на Поклонной горе.

По словам Шаленого, в России считали, что западная школа танкостроения делает упор на защищенность, но по этому параметру техника не оправдала себя в ходе СВО. Также он добавил, что противник не может эвакуировать большое количество западной техники, которая застряла на поле боя. Это обусловлено невозможностью ремонта танков в полевых условиях.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в западной трофейной технике госкорпорация не нашла ничего суперинтересного. Он добавил, что техники и инженеры посмотрели почти все образцы машин, представленных на Поклонной горе.