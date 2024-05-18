Сертификацию самолёта SSJ New перенесли на 2025 год

Завершение сертификации самолёта SSJ New перенесли на 2025 год, следует из распоряжения российского правительства.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Помимо переноса сертификации, были также сдвинуты сроки работ по изготовлению опытных образцов импортозамещённых самолётов с двигателем ПД-8.

Ранее сообщалось, что первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.

Учебный центр РАТА уже подготовил первую группу из 22 технических специалистов для обслуживания российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14.