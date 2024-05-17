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Молдавия призвала российских миротворцев не проверять бронетехнику в ПМР

Бюро по реинтеграции Молдавии призывало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории Приднестровья. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства, передает РИА Новости.

Молдавия призвала российских миротворцев не проверять бронетехнику в ПМР
© РИА Новости

В Кишиневе назвали подобные действия провокационными, предупредив миротворцев о возможных нежелательных последствиях и призывав все компоненты Совместных миротворческих сил «отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности».

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов обвинил Молдавию в подготовке своих Вооруженных сил к возможной войне против России и Приднестровья.

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