Молдавия призвала российских миротворцев не проверять бронетехнику в ПМР

Бюро по реинтеграции Молдавии призывало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории Приднестровья. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства, передает РИА Новости.

В Кишиневе назвали подобные действия провокационными, предупредив миротворцев о возможных нежелательных последствиях и призывав все компоненты Совместных миротворческих сил «отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности».

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов обвинил Молдавию в подготовке своих Вооруженных сил к возможной войне против России и Приднестровья.