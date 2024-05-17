Четвертую украинскую САУ "Богдана" уничтожили на Харьковском направлении

Российская армия продолжает вести эффективную борьбу с артиллерией противника. Как и раньше, одним из наиболее эффективных средств контрбатарейной борьбы являются отечественные барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Так, на харьковском направлении уничтожена уже четвертая вражеская самоходка ВСУ 2С22 "Богдана" на чешском шасси 8х8 Tatra T815-7.

Судя по тому, что съемки происходящего велись через тепловизионный канал, все происходило в темное время суток. САУ находилась среди деревьев и успела сделать один выстрел, вокруг нее копошился расчет, ведя подготовку к продолжению ведения огня. В этот момент самоходку и поразил наш дрон-камикадзе.

Взрывом горящие фрагменты боевой машины разметало вокруг, один и вовсе улетел метров на двадцать.

Украинские источники неоднократно сообщали о развертывании массового производства 2С22, однако военные эксперты считали, что число выпущенных машин многократно завышалось. Поэтому потерю в течение короткого времени сразу четырех штук вполне можно считать серьезным уроном для ВСУ.