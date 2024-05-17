Путин: планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в ситуации на Харьковском направлении виновата сама Украина. Он отметил, что российская операция там стала ответом на обстрелы регионов РФ со стороны ВСУ. Президент заявил, что российские силы стремятся создать «санитарную зону».

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», - ответил Путин на вопрос, планирует ли Россия получить контроль над городом.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что силы РФ контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова. Ганчев отмечал, что контроль над Волчанском откроет российской армии путь на юг - в направлении поселка Великий Бурлук и других крупных населенных пунктов.