Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сильно тревожится из-за наступления российской армии по всему фронту. Об этом пишет IL Fatto Quotidiano.

© Вечерняя Москва

— В словах главы украинской разведки Кирилла Буданова*, сказанных им в интервью газете New York Times, чувствуется не только беспокойство, но и нечто худшее для судеб украинского конфликта: покорность своей участи, — говорится в публикации.

Автор публикации напомнил о словах Буданова*, который говорил, что Украина стоит на краю пропасти из-за прорыва российских военных в районе Авдеевки и в Харьковской области. Также издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время остается одним из немногих, кто продолжает говорить о военной помощи Киеву как о действенном средстве для отражения наступления Вооруженных сил России. Но даже голос украинского лидера начал звучать менее уверенно, чем год назад, передает IL Fatto Quotidiano.

Среди прочего Зеленский заявил, что Украина может потерять Харьков, если в ближайшее время Киев не получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Украинский президент подчеркнул, что страна не может позволить себе потерять контроль над еще одним регионом. Кроме того, в том, что российские войска продвигаются вглубь страны, Зеленский обвинил весь мир.

*Внесен в список террористов и экстремистов