FPV-дрон "Упырь" активно применяют в Харьковской области

В Харьковской области группировка "Север" использует FPV-дрон "Упырь". Его применяют для подавления пулеметных и минометных расчетов.

© Российская Газета

Кроме того, с помощью дрона поражают опорные пункты и личный состав, сообщили ТАСС на предприятии-производителе. Как там добавили, этот дрон действовал сначала для прикрытия государственной границы РФ. Теперь он подавляет пулеметные и минометные расчеты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовых отрядов. Уничтожает и опорные пункты неприятеля.

В зоне спецоперации FPV-дрон "Упырь" впервые стали использовать в мае 2023 года. Он уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты. А в марте нынешнего поразил американский танк Abrams.