В Севастополе сработала система ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) на территории Севастополя отражают ракетную атаку.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он.

Губернатор попросил жителей города и его гостей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

"Главное - не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - добавил он.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в сообщении Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту, опубликованном в 00:12 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.