Притворявшийся мертвым боец СВО провел 21 день в окопе без еды и выжил

Российский военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев сумел выжить в зоне СВО, проведя 21 день в блиндаже без еды и воды, сообщает газета «Известия». Мужчина был ранен в разгар атаки дронов ВСУ в районе Артемовска, получив осколочные ранения рук и ног. Он смог спрятаться в яме и самостоятельно наложить повязки.

Он топил снег и пил его, у него почти не было еды. Он ел максимум по три-четыре ложки тушенки или сухого пюре в день — именно так ему удалось не погибнуть, — говорится в сообщении.

По информации издания, на 18-й день еда и вода почти закончились, но бойца удалось спасти. Казанбиев рассказал, что находился в «серой» зоне, где был непрерывный риск атаки украинских дронов. Чтобы выжить, он притворился мертвым и был спасен на рассвете 23 февраля, когда беспилотников было меньше.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что российский боец, недавно вернувшийся на Родину после ранения, во время прогулки неожиданно потерял сознание и упал недалеко от остановки общественного транспорта в подмосковном Королеве. По данным канала, прохожие вызвали скорую и полицию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.