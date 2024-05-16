Морская авиация РФ ликвидировала 11 украинских катеров в Черном море

Морская авиация военно-морского флота (ВМФ) ликвидировала 11 катеров, принадлежащих Военно-морским силам (ВМС) Украины, следовавших без экипажей на борту. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, морские суда были замечены в западной части акватории Черного моря. Они двигались в направлении Крыма и не имели экипажей на борту.

«11 безэкипажных катеров были уничтожены», — указывается в отчете минобороны.

В публикации уточняется, что операция по нейтрализации потенциальной опасности произошла приблизительно в 14:00 по московскому времени.

В конце марта стало известно, что поисково-ударная группа Северного флота ВМФ России проведет в Баренцевом море учения по поиску и отражению атаки подводной лодки условного противника. В них примут участие малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.