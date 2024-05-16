Морская авиация уничтожила три беспилотных катера ВСУ

Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила следовавшие в сторону Крыма три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщили в Минобороны России. Их обнаружили в западной части акватории, отметили в ведомстве.

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Около 19.30 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиация ВМФ России уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Комментируя это, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что проблема с атаками морских дронов на Крымский полуостров постепенно находит решение.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины прибегли к новой тактике операций в Черном море и теперь они запускают морские беспилотники «стаями». Он отметил, что главной целью ВСУ в акватории Черного моря сейчас является применение безэкипажных катеров.

Также военный эксперт Максим Климов призвал защитить корабли Черноморского флота от атак с помощью правильной организации воздушного патрулирования акватории Черного моря. По словам аналитика, российский флот нуждается в оснащении современными средствами обнаружения и поражения.