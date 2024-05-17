Израильские военные нашли тело похищенной боевиками ХАМАС студентки Шани Лук

Израильские военные нашли тело похищенной радикальной исламской группировкой ХАМАС 22-летней студентки из Германии Шани Лук, ужасающие кадры с которой в октябре прошлого года облетели весь мир. Тогда боевики опубликовали видео с девушкой, на котором та, раздетая и изувеченная, лежит в кузове пикапа. Родственники опознали Шани Лук по татуировкам и дредам. Позже мать девушки подтвердила ее гибель.

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О том, что тело Шани Лук найдено и опознано, МИД Израиля сообщил еще в октябре прошлого года, однако не уточнил, было ли оно вывезено с территории Сектора Газа. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что теперь в результате совместной операции армии и спецслужб, тело было «спасено».

Помимо девушки были обнаружены тела Ицхака Гелернтера и Амита Бускилы, также взятых в заложники боевиками. По данным военных, все трое были убиты 7 октября, после чего их тела были вывезены в Газу. В настоящее время тела убитых опознаны, а родственники уведомлены, передает РБК.

10 октября мать девушки Рикарда Лук сообщала, что Шани жива, ей об этом якобы рассказали похитители девушки. При этом подтверждения этой информации не было. Менее чем через две недели МИД Израиля подтвердил смерть девушки.

«Вечерняя Москва» собрала подробности страшной трагедии, которая унесла жизнь студентки из Германии.