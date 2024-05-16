Армия России поразила склад с безэкипажными катерами ВСУ

Армия России поразила склад с безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар был нанесен дальнобойным оружием, отметили в военном ведомстве. В каком регионе располагался склад, в военном ведомстве не уточнили.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска сбили три украинских истребителя МиГ-29. Также средствами противовоздушной обороны были перехвачены ракеты ATACMS и «Точка-У» и пять управляемых авиабомб Hammer.

16 мая Минобороны также сообщило о продолжении продвижения группировки войск «Север» на недавно открытом направлении в Харьковской области. В ходе боевых действий на указанном участке линии боевого соприкосновения бойцам удалось отбить две контратаки противника. Потери ВСУ при этом составили до 205 человек.