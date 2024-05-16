Курьеры и букмекеры получили бронь от мобилизации на Украине

Украинское министерство экономики на полгода забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко.

Он опубликовал приказ ведомства, по которому бронь выдали сотрудникам украинской компании Glovo, занимающейся курьерской доставкой. Также мобилизации не подлежат работники организации «Фавбет Тек», разрабатывающей программное обеспечение для ставок на спорт, рекламного агентства «ССМ» и ряда фирм, принадлежащих американским компаниям.

СМИ отмечают, что из шести юридических лиц, получивших полугодовую бронь, лишь одна имеет очевидную связь с армией — компания «Корт». Она занимается разработкой систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

Напомним, что 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Он вступит в силу с 18 мая. Ожидается, что нововведения позволят мобилизовать в Вооруженные силы Украины сотни тысяч украинцев для восполнения потерь личного состава.

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В частности, документ обязывает граждан обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который власти смогут вручать повестки. При этом повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично.