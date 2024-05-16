Комплекс "Искандер" поразил склад безэкипажных катеров и 40 бойцов ВСУ

В Telegram-канале "Изнанка" опубликовали видео поражения ОТРК "Искандер" склада безэкипажных катеров в Николаеве и личного состава ВСУ.

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Ракетным ударом ВС России уничтожили два ангара, цех сборки и тестирования БЭКов, склад ГСМ, около 40 морских дронов и 40 бойцов ВСУ. На кадрах видно, что после прилета на объекте начался сильный пожар.

Напомним, 15 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о поражении склада с ГСМ и цеха, где собирают запчасти для ракет и производят БПЛА.