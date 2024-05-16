Украинские военкомы подкупают пенсионеров за данные о мужчинах

Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, платя им за информацию о месте проживания подлежащих мобилизации мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье города.

По словам собеседника агентства, пожилым людям предлагают выплаты в 25 долларов США (более 2,2 тысяч рублей) за одного человека. Он не уточнил, насколько эффективна подобная мера.

В начале мая в Херсон приехали сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) из западных областей Украины. СМИ писали, что военкомы действуют по принципу «нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться».

Накануне в пророссийском подполье города заявляли, что за несколько дней до начала действия закона об ужесточении мобилизации на Украине командированные сотрудники ТЦК резко активизировались. По словам источников, они устроили в Херсоне тотальную облаву в поиске подходящих для призыва мужчин.