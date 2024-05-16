$91.26-0.1098.83+0.16
Войти в почту

Шойгу заявил, что Россия наступает в зоне СВО по всем направлениям

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ведут наступление по всем направлениям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого журналист разместил в соцсетях.

Шойгу заявил, что Россия наступает в зоне СВО по всем направлениям
© ТАСС
«Как сказал верховный главнокомандующий, да это и очевидно, на всех направлениях идет наступление, и идет довольно неплохо», — сказал Шойгу.

Он выразил надежду на то, что подобная тенденция будет наблюдаться и впредь. По его словам, для этого созданы «определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам».

Шойгу прокомментировал переход на новую работу

Новость дополняется 

Военные новости
Павел Зарубин
Сергей Шойгу
Совет безопасности РФ
Украина