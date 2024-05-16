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Мобилизация: последние новости на сегодня 16 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 мая 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 16 мая 2024 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

В Выборге открыли курсы по обучению операторов гражданских БПЛА для ветеранов СВО

На базе филиала Ленинградского областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге запущена программа обучения ветеранов специальной военной операции на должность операторов гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщает «ЛенТВ24».

Она разработана в рамках сотрудничества с государственным фондом «Защитники Отечества», который занимается поиском участников спецоперации, заинтересованных в такой переподготовке.

Ветераны могут освоить новую профессию и получить удостоверение государственного образца, что позволит им в дальнейшем легче трудоустроиться в гражданской сфере, где беспилотные летательные аппараты активно применяются для аэрофотосъемки, мониторинга объектов, поиска пропавших людей и других задач.

Путин доволен успехами российских военных в СВО

Российские военные воюют хорошо и улучшают положение по всей линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

«Мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего решения стоящих перед ними задач», — сказал президент.

Мурашко заявил, что участники СВО должны иметь приоритет в получении медпомощи

Участники специальной военной операции должны получить качественную медицинскую помощь и реабилитацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко.

По его словам, после демобилизации они должны иметь приоритет в их получении.

«Наши бойцы, которые защищают сегодня наши интересы, нашу страну, они должны получить максимально качественную медицинскую помощь, реабилитацию и после демобилизации находиться в числе граждан, которые имеют приоритеты для сохранения своего здоровья, реабилитационных возможностей», — указал министр.
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