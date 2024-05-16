"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ

Наступление российской армии в Харьковской области вынуждает командование Украины перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артемовска на защиту Харькова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-командующего 7-й танковой бригадой ВС Франции, отставного генерала Николя Ришу.

По его словам, Вооруженные силы Украины отправляют войска на север, что ослабляет южный фронт. Как считает генерал, переброска частей ВСУ из-под Часова Яра и Авдеевки соответствует стратегическому замыслу Москвы. Ришу не исключил, что ВС России хотят выманить резервы украинской армии с целью уничтожения.

13 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.