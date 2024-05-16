При обстреле Шебекина ранены два человека

Два человека пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, травмы получили двое мужчин. У одного осколочное ранение левой кисти, у другого — спины. Их доставляют в больницы Белгорода.

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО. В результате прямых попаданий снарядов произошло возгорание гаража на территории частного жилого домовладения и легкового автомобиля. Всего зафиксированы повреждения восьми частных жилых домовладений, одного многоквартирного дома и четырех автомобилей. Один частный дом частично разрушен.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Специалисты занимаются устранением последствий.

В начале ночи на всей территории Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Предупреждение действовало с 00:11 по 00:27 мск.