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В МО РФ сообщили об уничтожении двух авиабомб Hammer ВСУ в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две управляемые французские авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Hammer в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Две французские авиабомбы уничтожены в Белгородской области
© commons.wikimedia.org
"15 мая с 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в министерстве.
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