Две французские авиабомбы уничтожены в Белгородской области

В МО РФ сообщили об уничтожении двух авиабомб Hammer ВСУ в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две управляемые французские авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Hammer в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"15 мая с 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в министерстве.