Над Крымом сбили ракеты ATACMS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Крымом оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом передает Минобороны России.

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Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять американских ракет ATACMS, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Это произошло около 23:00 по московскому времени.

Ранее в Севастополе сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В ночь на среду, 15 мая, Украина атаковала Россию ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer, дронами и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».