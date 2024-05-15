Раскрыто точное количество установок Patriot, обещанных США Украине

Все 16 установок ЗРК Patriot, которые США могут передать Украине, будут уничтожены российской армией, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. При этом он подчеркнул, что Вашингтон пока не готов к таким экстренным поставкам Киеву.

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Зеленский на встрече с [госсекретарем США Энтони] Блинкеным просил две батареи [Patriot], это 16 пусковых установок. Блинкен не дал конкретного ответа. Зеленский хотел их отправить под Харьков, чтобы прервать российское господство в воздухе, — пояснил Леонков.

Эксперт напомнил, что в прошлом Украина получила 12 пусковых установок Patriot, причем прибыли они в основном из Нидерландов и Германии, из США — совсем немного. Все они были быстро уничтожены, подчеркнул Леонков.

Зеленскому могут пообещать без конкретных сроков. Плюс ко всему, эти установки придется отправлять с национальными экипажами, так как те украинские экипажи, которые были уже уничтожены. Ну, и они не помогут ВСУ, мы их также быстро уничтожим, — заключил военэксперт.

Ранее Блинкен во время своего визита в Киев заявлял, что США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов этой стране. В частности, речь идет о размещении ЗРК ПВО Patriot в Харькове.

При этом британский эксперт Александр Меркурис считает, что Patriot не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.