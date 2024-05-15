Военкор объяснил, почему женщин-бойцов ВСУ не берут в плен

На Украине планировали начать мобилизацию женщин в ряды ВСУ и даже пытались обучать их военному делу, но потом все затихло. Военкор Марат Хайруллин рассказал «ФедералПресс», можно ли встретить военных украинок на поле боя и объяснил, почему их не берут в плен.

© РИА "ФедералПресс"

«Женщин сложно встретить на передовой. Они по-другому реагируют на прилеты, у них другая психика. Мужчины-то в ступор впадают. Поэтому они занимают больше канцелярские должности или же должности медсестер. Если и встречаются женщины на передовой, то они больные на голову, наркоманки», – пояснил Хайруллин.

По его словам, сейчас в ВСУ женщины все реже бывают операторами БПЛА и снайперами. Это достаточно тяжело – сутками лежать в засаде, передвигаться с винтовкой. При этом Хайруллин уточнил, что женщины на передовой могут стать серьезным раздражителем, поэтому никакой нормальный командир их на передовую не возьмет.

Военкор уточнил, что много женщин-бойцов ВСУ сдались в плен в Мариуполе, они были из подразделения «Азов»*.

«Сначала говорили, что создадут женские батальоны, а потом замолчали. Огромное количество женщин в рядах ВСУ – это миф. В окопы их не посадишь – они с ума сойдут», – добавил Хайруллин.

Военкор также уточнил, что в ВСУ сейчас критическое положение, военным даже приходится конфисковывать гражданские автомобили, потому что у них не хватает техники. Напомним, в Сети появились кадры, как женщин, вступивших в ряды ВСУ, готовят к боям на передовой. Украинки заряжают оружие патронами и на камеру передают приветы родным и близким.

Азов - *признан террористической организацией, запрещен в РФ