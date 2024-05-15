Белоусов сделал первый телефонный звонок в новой должности

Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин 15 мая провели переговоры по телефону. RT на русском

Отмечается, что глава российского Минобороны подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух стран. Говорит Москва

Ранее в среду Минобороны Белоруссии сообщило, что Хренин поздравил Белоусова с назначением на должность главы российского военного ведомства. Белорусский министр выразил уверенность в том, что под руководством Белоусова Вооруженные силы РФ «будут и впредь успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России». Хренин подчеркнул, что сегодня как никогда важно укреплять военное сотрудничество в рамках Союзного государства. ТАСС