Солнечная активность оказала влияние на работу дронов ВСУ в зоне СВО

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что несколько спутников американской системы Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), «выбило» с позиций на околоземной орбите из-за вспышек на Солнце. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Эксперт напомнил, что солнечные вспышки класса X, которые наблюдались 13–14 мая, в тысячу раз сильнее обычных. Активность солнца оказала влияние на работу спутников Starlink, которые используются украинскими военными для управления и корректировки своих беспилотников.

«Сейчас в сети наблюдаются сбои. Есть информация, что некоторые спутники даже «выбило» с позиций на орбите», — сказал гендиректор ЦКБР.

В Британии рассказали об «открытых дверях» для ударов по ВСУ

13 мая компания SpaceX, оператор глобальной спутниковой системы связи Starlink, подтвердила успешное преодоление геомагнитной бури своими спутниками. Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск сообщил о том, что все спутники находятся в рабочем состоянии, несмотря на давление, вызванное солнечной активностью.

До этого ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН поделились прогнозами о возможных последствиях сильных магнитных бурь.

Ранее Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури.