Один из бывших командиров батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал «явным провалом» украинского командования наступление Вооруженных сил (ВС) России на Волчанск в Харьковской области. Его слова приводит Ura.ru в своем Telegram-канале.

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«Мы видим явный провал нашего командования», — сказал он.

Дикий отметил, что провал был фактически признан Украиной. Как объяснил экс-командир батальона, об этом свидетельствует смена командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков». Он подчеркнул, что провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области может стать причиной неудобных вопросов от союзников Киева.

15 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области. Днем ранее в оборонном ведомстве проинформировали об установлении контроля над населенным пунктом Бугроватка. 12 мая стало известно, что российские военные зашли в Волчанск.

Позднее в Верховной Раде Украины заявили, что ВС России занимают позиции на улицах Волчанска.