На Западе разглядели конфликт между Будановым и Сырским из-за наступления России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ведут открытую борьбу из-за успешного наступления Вооруженных сил (ВС) России под Харьковом. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Сейчас идет открытая борьба между Будановым и Сырским. Судя по всему, они по отдельности координируют свои действия для стабилизации ситуации в Харькове», — рассказал военный эксперт.

При этом Меркурис указал на спешку ВСУ в отправке подкрепления на харьковское направление. Он добавил, что речь идет о подразделениях, которые украинская армия пытается собрать со всех участков фронта.

Ранее Меркурис рассказал, что оборона Украины рушится под натиском российских войск, что говорит об отсутствии каких-либо признаков ее организации. Эксперт добавил, что российское наступление обрушило украинскую оборону, что свидетельствует о нестабильном положении в стране.